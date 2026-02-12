Врач раскрыл, в каком возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения Врач Игорь Азнаурян заявил, что коррекция зрения допустима в любом возрасте

Вопреки некоторым мнениям, лазерная коррекция зрения допустима в любом возрасте, заявил «Радио 1» офтальмолог Игорь Азнаурян. По его словам, необязательно ждать совершеннолетия, чтобы избавиться от близорукости.

Если год-два нет прогрессирования близорукости, можно делать операцию. И не ждать пресловутого возраста. Операция позволит избавиться от неудобств, связанных с ношением очков — этот аксессуар нередко ограничивает подвижность, запотевает и давит на переносицу, — отметил Азнаурян.

Он добавил, что после такой операции можно спокойно рожать. По его словам, хирургическая коррекция зрения не предусматривает строгих противопоказаний. По его словам, лазерная коррекция зрения не является препятствием для естественных родов.

Ранее Азнаурян заявил, что особенности климата могут стать причиной появления синдрома сухого глаза. По его словам, использование гаджетов — далеко не основной фактор этой проблемы.