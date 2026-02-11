Офтальмолог раскрыл неожиданный фактор синдрома сухого глаза

Особенности климата могут стать причиной появления синдрома сухого глаза, заявил «Радио 1» офтальмолог Игорь Азнаурян. По его словам, использование гаджетов — далеко не основной фактор этой проблемы.

Я осматривал арабских пациентов, которые вообще в компьютер не смотрят, а у них сплошь и рядом сухие глаза, виной этому — климат. А то, что мы с вами сидим в компьютере весь день, — это, безусловно, способствует тому, что притупляется реакция роговицы на сухость, — отметил Азнаурян.

Для профилактики этой проблемы он посоветовал прислушиваться к своему организму и чаще моргать. Тем, кто уже столкнулся с синдромом сухого глаза, следует не злоупотреблять каплями, а обращаться к врачам, чтобы найти причину. При грамотном лечении от проблемы можно избавиться за 5-10 дней, подытожил врач.

