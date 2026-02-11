Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 16:26

Офтальмолог раскрыл неожиданный фактор синдрома сухого глаза

Офтальмолог Азнаурян: климат может быть причиной появления синдрома сухого глаза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Особенности климата могут стать причиной появления синдрома сухого глаза, заявил «Радио 1» офтальмолог Игорь Азнаурян. По его словам, использование гаджетов — далеко не основной фактор этой проблемы.

Я осматривал арабских пациентов, которые вообще в компьютер не смотрят, а у них сплошь и рядом сухие глаза, виной этому — климат. А то, что мы с вами сидим в компьютере весь день, — это, безусловно, способствует тому, что притупляется реакция роговицы на сухость, — отметил Азнаурян.

Для профилактики этой проблемы он посоветовал прислушиваться к своему организму и чаще моргать. Тем, кто уже столкнулся с синдромом сухого глаза, следует не злоупотреблять каплями, а обращаться к врачам, чтобы найти причину. При грамотном лечении от проблемы можно избавиться за 5-10 дней, подытожил врач.

Ранее офтальмолог Лидия Садулаева заявила, что травмированный глаз необходимо прикрыть жестким щитком, который при этом не будет сдавливать глазное яблоко. После этого следует как можно скорее доставить человека в травмпункт или отделение неотложной помощи.

