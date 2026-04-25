Шоколадный чизкейк без заморочек — ну прям вау-десерт: соленая фишка делает вкус дороже

Этот чизкейк — находка для тех, кто хочет быстрый и эффектный десерт без выпечки. Всего полчаса — и на столе нежнейший торт с насыщенным шоколадным вкусом и легкой солоноватой ноткой, которая делает его по-настоящему особенным.

Ингредиенты:

  • шоколадное печенье — 200 г;
  • сливочное масло — 70 г;
  • темный шоколад — 250 г;
  • творожный сыр — 400 г;
  • сливки 33% — 200 мл;
  • сахарная пудра — 80 г;
  • темный шоколад (для глазури) — 100 г;
  • сливки (для глазури) — 3 ст. л.;
  • морская соль — щепотка.

Приготовление

Печенье измельчите в крошку и смешайте с растопленным маслом. Утрамбуйте массу в форму и уберите в холодильник на 10–15 минут. Шоколад растопите и остудите. Сыр взбейте с пудрой, отдельно взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно соедините все с шоколадом.

Выложите начинку на основу, разровняйте и снова охладите. Для глазури подогрейте сливки, добавьте шоколад и размешайте до гладкости. Полейте чизкейк, посыпьте щепоткой соли и подавайте.

Проверено редакцией
Беру банку консервов и картошку — через 25 минут на столе суп, который согревает и насыщает, проще некуда
Марина Макарова
