Пирожки «дешево и сердито, но вкус огонь»: из кефира и чечевицы — выходят как мясные

Когда бюджет поджимает, а хочется чего-то сытного и домашнего, этот рецепт реально спасает. Пирожки получаются румяными, мягкими и по вкусу почти как с мясом — мало кто догадается, из чего они сделаны.

Ингредиенты:

мука — 400 г;

кефир — 250 мл;

сметана — 30 г;

желток — 1 шт.;

растительное масло — 15 мл;

соль — 5 г;

сахар — 10 г;

сода — 2–3 г;

красная чечевица — 120 г;

лук — 1 шт.;

масло для жарки — 120–150 мл.

Приготовление

Чечевицу отварите до густоты, слегка посолив. Лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, затем смешайте с чечевицей — начинка получится ароматной и насыщенной.

Кефир слегка подогрейте и соедините со сметаной, желтком, солью, сахаром и маслом. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10–15 минут.

Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте пирожки. Обжаривайте на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.

Внутри — нежная начинка, снаружи — хрустящая корочка. Просто, сытно и очень вкусно.

