Пирожки «дешево и сердито, но вкус огонь»: из кефира и чечевицы — выходят как мясные

Когда бюджет поджимает, а хочется чего-то сытного и домашнего, этот рецепт реально спасает. Пирожки получаются румяными, мягкими и по вкусу почти как с мясом — мало кто догадается, из чего они сделаны.
Ингредиенты:
- мука — 400 г;
- кефир — 250 мл;
- сметана — 30 г;
- желток — 1 шт.;
- растительное масло — 15 мл;
- соль — 5 г;
- сахар — 10 г;
- сода — 2–3 г;
- красная чечевица — 120 г;
- лук — 1 шт.;
- масло для жарки — 120–150 мл.
Приготовление
Чечевицу отварите до густоты, слегка посолив. Лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, затем смешайте с чечевицей — начинка получится ароматной и насыщенной.
Кефир слегка подогрейте и соедините со сметаной, желтком, солью, сахаром и маслом. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10–15 минут.
Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте пирожки. Обжаривайте на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.
Внутри — нежная начинка, снаружи — хрустящая корочка. Просто, сытно и очень вкусно.
Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным.