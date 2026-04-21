21 апреля 2026 в 15:15

Пирожки «дешево и сердито, но вкус огонь»: из кефира и чечевицы — выходят как мясные

Когда бюджет поджимает, а хочется чего-то сытного и домашнего, этот рецепт реально спасает. Пирожки получаются румяными, мягкими и по вкусу почти как с мясом — мало кто догадается, из чего они сделаны.

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;
  • кефир — 250 мл;
  • сметана — 30 г;
  • желток — 1 шт.;
  • растительное масло — 15 мл;
  • соль — 5 г;
  • сахар — 10 г;
  • сода — 2–3 г;
  • красная чечевица — 120 г;
  • лук — 1 шт.;
  • масло для жарки — 120–150 мл.

Приготовление

Чечевицу отварите до густоты, слегка посолив. Лук нарежьте и обжарьте до золотистого цвета, затем смешайте с чечевицей — начинка получится ароматной и насыщенной.

Кефир слегка подогрейте и соедините со сметаной, желтком, солью, сахаром и маслом. Добавьте муку с содой и замесите мягкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10–15 минут.

Разделите тесто на кусочки, раскатайте лепешки, выложите начинку и сформируйте пирожки. Обжаривайте на разогретом масле до румяной корочки с двух сторон.

Внутри — нежная начинка, снаружи — хрустящая корочка. Просто, сытно и очень вкусно.

Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным.

Читайте также
Telegram забанил рекордное количество аккаунтов для вербовки в курьеры
Россия
Telegram забанил рекордное количество аккаунтов для вербовки в курьеры
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
Семья и жизнь
Нежнее облака: 3 рецепта булочек на любой вкус для идеального утра
В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»
Экономика
В России призвали законодательно закрепить понятие «готовая еда»
Котлеты из консервов с начинкой из яиц и сыра — сочнее мясных и в два раза быстрее. Бюджетно, вкусно и сытно
Общество
Котлеты из консервов с начинкой из яиц и сыра — сочнее мясных и в два раза быстрее. Бюджетно, вкусно и сытно
Сырные бутерброды на скорую руку, но с вау-вкусом: смешала все — и в духовку
Общество
Сырные бутерброды на скорую руку, но с вау-вкусом: смешала все — и в духовку
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

