Ленивые беляши отдыхают, честно: этот мясной пирог разрывает кухню без лишней возни

Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным. Идеально, когда хочется домашней выпечки без лишней суеты.
Ингредиенты:
- молоко — 200 мл;
- соль — 1 ч. л.;
- дрожжи — 17 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мука — 350–400 г;
- фарш — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- сыр — 100 г.
Приготовление
Белок яйца смешайте с молоком, сахаром, солью и дрожжами, затем добавьте муку и масло. Замесите мягкое тесто и оставьте на 30 минут. Лук измельчите и соедините с фаршем, посолите и поперчите. Тесто разделите на шарики, слегка приплюсните и выложите в форму. Сверху распределите начинку, смажьте желтком и посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 35 минут. Пирог получается румяным, ароматным и легко разбирается на порции — удобно и очень вкусно.
