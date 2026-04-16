Ленивые беляши отдыхают, честно: этот мясной пирог разрывает кухню без лишней возни

Зачем стоять у плиты и жарить беляши по одному, если можно испечь один большой пирог с тем же вкусом? Этот вариант получается мягким, сочным и гораздо менее хлопотным. Идеально, когда хочется домашней выпечки без лишней суеты.

Ингредиенты:

  • молоко — 200 мл;
  • соль — 1 ч. л.;
  • дрожжи — 17 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • мука — 350–400 г;
  • фарш — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сыр — 100 г.

Приготовление

Белок яйца смешайте с молоком, сахаром, солью и дрожжами, затем добавьте муку и масло. Замесите мягкое тесто и оставьте на 30 минут. Лук измельчите и соедините с фаршем, посолите и поперчите. Тесто разделите на шарики, слегка приплюсните и выложите в форму. Сверху распределите начинку, смажьте желтком и посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 35 минут. Пирог получается румяным, ароматным и легко разбирается на порции — удобно и очень вкусно.

М. Макарова
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
