Надоели вареные и яичница, готовлю омлет по-французски — никакого молока и необыкновенная нежность

Надоели вареные и яичница, готовлю омлет по-французски — никакого молока и необыкновенная нежность

Когда обычные яйца уже надоели, этот вариант сразу меняет все. Здесь нет молока и муки — только яйца, сливки и сыр, поэтому текстура получается мягкой, почти кремовой.

Помидоры дают сочность, зеленый лук — свежесть, а внутри омлет остается нежным и слегка тягучим за счет сыра. В итоге — простой, но совсем не банальный завтрак.

Ингредиенты: яйца — 3 шт., творожный сыр — 100 г, сыр твердый — 50 г, сливки (20%) — 50 мл, помидор — 1 шт., зеленый лук — небольшой пучок, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Помидор нарезаю кружками, зеленый лук мелко шинкую. На сковороде разогреваю масло и быстро обжариваю помидоры 1 минуту, чтобы не развалились.

Яйца взбиваю с творожным сыром и сливками до однородности, добавляю соль и перец. Выливаю смесь на сковороду к помидорам и готовлю на небольшом огне.

Когда омлет схватится, посыпаю тертым сыром и зеленым луком, затем аккуратно сворачиваю рулетом или пополам.

Ранее мы делились рецептом самой вкусной запеканки из минтая. Бюджетная рыбка, яйца и овощи.