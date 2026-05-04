Картошку давно не жарю: режу на тонкие лепестки и пеку французский гратен — сливки, паприка, сыр и все просто

Картошку давно не жарю: режу на тонкие лепестки и пеку французский гратен — сливки, паприка, сыр и все просто

Когда хочется картошку, но без жарки и лишнего масла, гратен приходит на выручку. Тонкие «лепестки» пропитываются сливками, сыр дает насыщенность, а копченая паприка добавляет тот самый аромат, благодаря которому блюдо получается не банальным.

В итоге — мягкая, сливочная текстура внутри и румяная корочка сверху.

Ингредиенты: картофель — 1,5 кг, сливки (жирные) — 500 мл, сыр (грюйер или любой ароматный) — 100 г, сливочное масло — 1–2 ст. л., чеснок — 3 зубчика, копченая паприка — 1/2–1 ч. л., мускатный орех — щепотка, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу.

Картофель очищаю и нарезаю очень тонкими ломтиками — почти как лепестки. Форму смазываю сливочным маслом, чеснок измельчаю.

Сливки слегка подогреваю, добавляю соль, перец, мускатный орех, паприку и чеснок — получается ароматная заливка.

В форму выкладываю картофель слоями, каждый слой слегка прижимаю и заливаю сливками. Сверху посыпаю тертым сыром.

Запекаю при 180 °C около 50–60 минут до мягкости картофеля и румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом из минтая. Это самая вкусная запеканка — бюджетная рыбка, яйца и овощи.