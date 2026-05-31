Сделал вкуснейший ночной урбеч — до завтрака не дожил, съели с детьми

Думаете, кунжутная паста — это скучно? Попробуйте мой рецепт с кардамоном и корицей — пальчики оближете.

Ингредиенты

Черный кунжут — 200 г, коричневый сахар — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, корица молотая — 0,5 ч. л., кардамон молотый — 0,5 ч. л., ванильный экстракт — 0,5 ч. л., оливковое масло — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала промываю кунжут через марлю, даю воде стечь. На сухой сковороде подсушиваю его пару минут, потом добавляю сахар с корицей и кардамоном — прогреваю еще 4 минуты до аромата. Самое сложное — не сжечь, мешаю постоянно. Остывшую массу кидаю в блендер с ванилью и рублю импульсами, снимая со стенок. В конце вливаю оливковое масло и соль, взбиваю до крема. Перекладываю в банку, даю постоять полчаса — и готово.

Вердикт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Открытием стало то, как легко перемолоть кунжут в блендере, если добавить оливковое масло: масса не комкуется, а превращается в однородный крем. Вкус с корицей и кардамоном получился пряным, восточным — идеально для тостов с медом. Мой совет: если урбеч кажется густым, долейте еще ложку масла при перемешивании. Главное — не пересолите, щепотки хватает, чтобы раскрыть всю глубину.