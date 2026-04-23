Чесночные гренки с сыром к супу или в салат — батон и 10 минут времени, а вкус как в кафе

Батон и 10 минут времени — и на столе ароматные чесночные гренки с сыром, которые подходят и к супу, и в салат, и просто так «похрустеть». На салат нужно батон резать мельче, к супу и борщу покрупнее.

Получается невероятно вкусно: хрустящая корочка, расплавленный сыр и насыщенный чесночный аромат с ноткой свежей зелени. Такие гренки легко заменяют покупные сухарики, но по вкусу в разы лучше и натуральнее.

Для приготовления вам понадобится: багет — 1 шт, чеснок — 3 зубчика, твёрдый сыр — 100 г, сливочное масло — 50 г, петрушка — 1 пучок, соль — щепотка. Багет нарежьте ломтиками, чеснок измельчите и смешайте с мягким сливочным маслом, добавьте мелко нарезанную петрушку и щепотку соли.

Получившуюся ароматную смесь намажьте на ломтики хлеба, сверху щедро посыпьте тёртым сыром и выложите на противень.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 5–7 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми и хрустящими. Подавайте сразу — горячими они особенно вкусные.

Вместо скучных бутербродов — эти гренки: хрустящие, с тягучим сыром и ветчиной. Семья просит их каждое утро
Гренки в духовке — сытная версия любимого завтрака: не надо стоять у плиты
Сначала в муку, потом в яйцо: куриные шницели как в ресторане — окунаем в правильной последовательности и жарим. Всего 4 ингредиента
Не ожидали, что пост может быть таким вкусным? Попробуйте этот салат
Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

