Вместо драников у меня решти — картофельная лепешка по-швейцарски. Вкусная подача с грибами

Когда хочется чего-то простого, сытного и очень уютного, готовлю решти. Это швейцарское блюдо из картофеля чем-то напоминает драники, но получается совсем другим: сверху — хрустящая золотистая корочка, а внутри — мягкая, нежная картошка с ароматом сливочного масла и тимьяна.

Решти хороши тем, что готовятся из самых простых продуктов, а подавать их можно с чем угодно — яйцом, сметаной, сыром или грибами. Главное здесь — хорошо подрумянить картофельную лепешку, чтобы появилась та самая аппетитная корочка.

Ингредиенты: картофель — 4 шт., лук — 1/2 шт., тимьян — 1/6 ч. л., сливочное масло — 100 г, сушеный укроп — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Для подачи с грибами: опята — 200 г, лук — 2 шт., растительное масло — 3 ст. л.

Приготовление: картофель очищаю и натираю на крупной терке. Лишнюю влагу слегка отжимаю. Добавляю мелко нарезанный лук, соль, тимьян и сушеный укроп.

На сковороде растапливаю часть сливочного масла и выкладываю картофельную массу ровным слоем, слегка прижимая лопаткой. Жарю на среднем огне до красивой золотистой корочки снизу.

Затем аккуратно переворачиваю решти большой тарелкой или крышкой и обжариваю вторую сторону до хруста. Снаружи должна получиться румяная корочка, а внутри картофель останется мягким.

Отдельно обжариваю лук на растительном масле, добавляю грибы и готовлю до золотистости.

Подаю решти горячими — сверху выкладываю жареные грибы или просто добавляю сметану и сыр.

