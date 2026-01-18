Украинский военнослужащий Павел Гейко, попавший в плен в ДНР, рассказал, что всего 20 минут продержался в обороне поселка Шевченко. По словам пленного, которые опубликовал KP.RU со ссылкой на пресс-службу Минобороны России, его подготовка в Ровненском районе была недостаточной, и с оружием он впервые столкнулся уже на передовой.

Через 20 минут нас разбили дронами. И еще через 20 минут нас штурмовали и взяли в плен. Мы сдались, естественно, потому что хотим жить, — заявил Гейко.

Также солдат описал тяжелую ситуацию на фронте, отметив большие потери украинских войск и повсеместное присутствие дронов, которое делает любое продвижение крайне сложным. Гейко обвинил командование в том, что солдат бессмысленно «кинули на мясо».

До этого сообщалось, что украинские власти создали систему «карусели» для бывших военнопленных после обмена. Согласно этой схеме, освобожденного военнослужащего ждет уголовное дело за сдачу в плен, а после приговора ему предлагают «искупить вину кровью», подписав новый контракт на службу в ВСУ, но условия на службе становятся невыносимыми.