В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона

Бывший замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Сергей Гайда объявлен в розыск, сообщил ТАСС со ссылкой на базу МВД России. Чиновника обвиняют в посредничестве при передаче крупной взятки.

Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

Ранее представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, проходящий по делу о взяточничестве и мошенничестве, официально признал свою вину. Бизнесмен пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Решение фигуранта может существенно повлиять на ход судебного разбирательства в отношении других участников коррупционной схемы.

До этого сообщалось, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области. Сотрудники силовых органов во время обысков у бывшего политика изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также эксклюзивные вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.