Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых

Доля ЮАР в импорте груш на российский рынок в 2024 году оценивалась в 28,7%, заявила NEWS.ru предприниматель, основательница «АфрикаБиз» Наталья Мордвинова. По ее словам, поставки из африканской страны держатся на сортах, лучше остальных переносящих дальнюю перевозку и хранение — Packham's Triumph, Forelle и другие.

Южноафриканские поставки держатся на сортах, которые хорошо переносят дальнюю перевозку и хранение, поэтому в продажу попадают груши с узнаваемым вкусом и текстурой: в экспортном наборе часто встречаются Packham's Triumph, Forelle, Abate Fetel, — отметила Мордвинова.

Эксперт подчеркнула, что по цитрусовым ЮАР также стала важным партнером РФ: в 2023 году поставки апельсинов в Россию оценивались в 90,8 тыс. тонн, а в списке основных стран по мандаринам Южная Африка регулярно упоминается рядом с Турцией, Китаем, Египтом и Марокко. Для российского рынка выгода в южноафриканском направлении заключается в первую очередь в сезонности.

Поставки приходят тогда, когда российский урожай по ряду позиций уже исчерпан. Фрукты идут крупными партиями по морским маршрутам в рефконтейнерах и на рефрижераторных судах, что поддерживает качество за счет холодовой цепочки. Ориентация ЮАР на внешние рынки означает сортировку по калибру и качеству, стандартизированную упаковку, а также сопровождение партий фитосанитарными сертификатами и маркировкой, которые требуются при ввозе в Россию, — добавила Мордвинова.

В сумме это дает для торговли прогнозируемое пополнение ассортимента в межсезонье, а для покупателя результат выражается просто: на полке чаще лежат вкусные фрукты с хорошими характеристиками, включая груши и цитрусовые, которые в России в этот период обычно ждут именно из стран Южного полушария, подытожила Мордвинова.

