19 января 2026 в 08:30

Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза

Курица по-капитански — удачная альтернатива мясу по-французски. Здесь нет тяжелого майонеза, зато есть лук, сливки и сыр, которые делают блюдо нежным и насыщенным. Рецепт особенно выручает, если используется куриная грудка: она не пересыхает и остается мягкой.

Возьмите 700 г куриного филе, разрежьте его на пласты толщиной около 1,5 см. Посолите мясо 1 ч. л. соли, добавьте 0,5 ч. л. черного молотого перца и аккуратно распределите специи по поверхности.

Очистите 400 г репчатого лука и нарежьте его тонкими кольцами. Возьмите форму для запекания и смажьте ее 1 ч. л. растительного масла. Выложите весь лук плотным слоем, слегка прижмите руками.

Сверху разложите куриное филе в один слой. В отдельной миске смешайте 200 мл сливок жирностью 10–20%, добавьте 1 зубчик чеснока, пропущенный через пресс, и щепотку соли. Полейте курицу сливочной смесью равномерно.

Натрите 120 г твердого сыра на крупной терке и полностью закройте им поверхность блюда.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте форму на средний уровень и запекайте 40 минут. Достаньте блюдо и дайте постоять 5 минут перед подачей.

  • Сливки можно заменить молоком 3,2 %, добавив 1 ч. л. муки.

  • Для румяной корочки используйте сыр с жирностью от 45%.

  • Блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре и овощами.

Если все-таки хочется мяса по-французски, смотрите наш рецепт.

