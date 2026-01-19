Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 08:47

Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить

МВД: мошенники рассылают сообщения от «Госуслуг» с просьбой перезвонить

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники начали пользоваться новой схемой с рассылкой поддельных сообщений от «Госуслуг» с просьбой перезвонить в «техподдержку», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В частности, злоумышленники убеждают жертву, что они не могут использовать электронный адрес для уведомлений.

В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для убедительности мошенники используют схожие с официальными логотипы. Они также адресно обращаются к жертве и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предупредил, что мошенники стали чаще использовать голосовые сообщения в мессенджерах. В частности, они подделывают голос родных и близких при помощи нейросетей.

мошенники
Госуслуги
МВД
полиция
рассылки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Штрафы за неисправные и нештатные фары в России могут вырасти в 10 раз
Рублев вырвал победу у соперника в матче первого круга Australian Open
Наступание на купюры в одной туристической стране грозит тюрьмой
«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков
Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе
В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов
В домах жителей одного города России погас свет
Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область
Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму
Постный грибной суп: идеально на Крещение
В России забили тревогу из-за графиков детских садов
Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами
Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
ДТП в Москве привело к гигантской пробке
В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона
Поликлиники России ждет «революция», которая в разы сократит очередь
Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
В России начнут летать законсервированные самолеты
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.