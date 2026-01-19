Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить МВД: мошенники рассылают сообщения от «Госуслуг» с просьбой перезвонить

Мошенники начали пользоваться новой схемой с рассылкой поддельных сообщений от «Госуслуг» с просьбой перезвонить в «техподдержку», сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. В частности, злоумышленники убеждают жертву, что они не могут использовать электронный адрес для уведомлений.

В примере выше мошенническая рассылка, которая должна убедить пользователя позвонить злоумышленникам по номеру «техподдержки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для убедительности мошенники используют схожие с официальными логотипы. Они также адресно обращаются к жертве и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предупредил, что мошенники стали чаще использовать голосовые сообщения в мессенджерах. В частности, они подделывают голос родных и близких при помощи нейросетей.