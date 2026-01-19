Атака США на Венесуэлу
В России начнут летать законсервированные самолеты

Авиакомпании в РФ расконсервируют старые самолеты для сохранения пассажиропотока

Пассажирский самолет ТУ-204 Пассажирский самолет ТУ-204 Фото: РИА Новости
Российские авиакомпании начнут расконсервацию старых самолетов, чтобы поддержать пассажирские перевозки в 2026 году, сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех». Там заявили, что программа восстановления 12 лайнеров для гражданской авиации продлена до 2027 года.

Планируется расконсервация девяти самолетов семейства Ту-204-214, одного Ан-148 и двух Ил-96. По оценкам экспертов, возраст этих воздушных судов достигает 30 лет. Еще два восстановленных Ту-204 планируется передать эксплуатантам в 2026–2027 годах.

В «Ростехе» также сообщили, что процесс восстановления начался в 2022 году. На данный момент 10 из 12 самолетов уже вернулись в строй и эксплуатируются авиакомпаниями, включая Red Wings и других заказчиков. Кроме отечественных лайнеров расконсервации подвергнутся и иностранные самолеты. Например, количество двухпалубных Boeing 747, выполняющих регулярные рейсы, может вырасти в два раза.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) произошла смена руководителей в двух ключевых подразделениях. Исполнение обязанностей управляющего директора АО «Туполев» возложено на Юрия Абросимова, который в свое время занимал пост заместителя по экономике и финансам. Директором филиала оперативно-тактической авиации стал Владимир Ефимов.

