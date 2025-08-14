Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:33

Российские военные поразили позиции HIMARS «Искандером» под Сумами

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» Фото: МО РФ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ВС России поразил позиции реактивной системы залпового огня HIMARS противника в районе Жихова Сумской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Уничтожена пусковая установка РСЗО.

Также Вооруженные силы Украины лишились одной единицы автотранспорта сопровождения. Уничтожено до десяти человек личного состава.

Ранее стало известно, что ФСБ и Минобороны РФ в ходе совместной операции поразили запасной пункт задействованного в производстве ракет «Сапсан» Павлоградского химического завода (ПХЗ) в Житомирской области. Также поражено четыре предприятия по производству дальнобойных ракет «Сапсан».

Позже стало известно, что, поразив производство ракет «Сапсан», Россия нанесла Украине колоссальный ущерб. В ФСБ отметили, что урон оказался значительно серьезнее, чем потери РФ в ходе украинской операции «Паутина».

До этого в Минобороны РФ информировали, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Также была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ.

