В Польше раскрыли, для кого новый президент стал настоящим испытанием Onet: Навроцкий создает проблемы своей охране неожиданными выходами к людям

Новый президент Польши Кароль Навроцкий уже в первую неделю правления создал несколько сложных ситуаций для своей охраны, сообщает портал Onet. Это связано с его предвыборным обещанием быть ближе к гражданам, которое он активно выполняет.

Как отмечают авторы, за первые семь дней президентства Навроцкий трижды нарушал стандартные протоколы безопасности. Сразу после инаугурации он неожиданно остановил кортеж, чтобы пообщаться с собравшимися на улице сторонниками.

Позже он махал прохожим из окна Бельведера, пообещал выйти к ним через полчаса и действительно появился на улице, где подарил одному из граждан книгу. Третий инцидент произошел 11 августа, когда президент без предупреждения посетил футбольный матч, заняв место на обычной трибуне среди болельщиков.

Эти последние события показали, что такая близость к гражданам станет заметной характерной чертой президентства Кароля Навроцкого. Полагаю, что так [и дальше] будет во время его президентства. Хотя охрана готова к таким ситуациям, президент стал «крепким орешком» для спецслужб, — заявил бывший глава Бюро охраны правительства генерал Анджей Павликовский.

Другой экс-руководитель президентской охраны, бригадный генерал Мирослав Гавор, подтвердил, что спонтанные выходы главы государства к людям представляют серьезную проблему для службы безопасности. Навроцкий, победивший на выборах с минимальным перевесом в 1,78%, продолжает демонстрировать неформальный стиль руководства, заявленный еще в ходе предвыборной кампании.

Ранее Навроцкий осудил демонстрацию красно-черного знамени Организации украинских националистов (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) во время концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве. Он назвал акцию возмутительной и призвал парламент принять закон, предусматривающий уголовную ответственность за подобные действия.