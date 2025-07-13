Политолог заявил, что Армению больше нельзя назвать независимой страной Политолог Рубаев: Армения скопировала Украину в ведении внешней политики

Армения скопировала Украину в ведении внешней политики, ее больше нельзя назвать независимой и субъектной страной, заявил политолог Аслан Рубаев. По его словам, которые приводит RT, армянский премьер Никол Пашинян зачищает политическое поле от сильных личностей, патриотов и защитников национальных интересов страны.

Армения уже скопировала «политическую модель поведения Украины», и мы это наблюдаем во всем: в отдалении от России, в отсутствии защиты национальных интересов, — отметил Рубаев.

Политолог добавил, что Пашинян хочет полностью лишить Армянскую апостольскую церковь каких-либо возможностей, чтобы она встала в один ряд с другими конфессиями в стране. По его мнению, церковь стала не главной целью, но жертвой столкновения на постсоветском пространстве.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Москва расценивает запрет Еревана на въезд россиян в Армению как недружественное действие. По словам дипломата, руководству республики были представлены шаги по преодолению разногласий, и Россия ждет реакции.