Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен виновна в том, что США вводят пошлины на европейский экспорт, пишет издание La Repubblica со ссылкой на заместителя министра труда Италии Клаудио Дуригона. Политик отметил, что ограничения наносят ущерб, поэтому необходимо вести переговоры, а Евросоюз должен предоставить больше самостоятельности отдельным странам-членам в этом вопросе.

Мы попали в эту ситуацию по вине Европы, которая управляется Урсулой фон дер Ляйен, потому что она ведет переговоры. Ее политика с самого начала провальная, достаточно подумать об автомобильном секторе, о «зеленом переходе». Все это ведет к потере тысяч рабочих мест. И после того, как она разрушила европейскую экономику, она ведет переговоры с США, — сказал политик.

Ранее эксперт по США Малек Дудаков в комментарии для NEWS.ru заявил, что американские 30-процентные пошлины на товары из ЕС представляют собой инструмент давления в торговых переговорах. Он пояснил, что европейские государства вынуждены будут соглашаться с требованиями Вашингтона, поскольку заинтересованы в сохранении доступа к американскому рынку.

До этого немецкий министр финансов Ларс Клингбайль выразил оптимизм относительно возможности уладить торговые разногласия между ЕС и США. Однако он призвал европейские власти подготовить ответные меры на случай неудачи переговорного процесса.