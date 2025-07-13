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13 июля 2025 в 15:34

Фон дер Ляйен пригрозила Трампу ответными мерами

Глава ЕК Фон дер Ляйен пригрозила США контрмерами при введении пошлин против ЕС

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Vincenzo Livieri/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз готов ввести контрмеры против США, если они решат принять пошлины против объединения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, которые приводятся на сайте ЕК, американские тарифы нарушат важнейшие трансатлантические цепочки поставок.

Мы по-прежнему готовы продолжать работу над достижением соглашения к 1 августа. В то же время мы предпримем все необходимые шаги для защиты интересов ЕС, включая принятие соразмерных контрмер в случае необходимости, — отметила фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что Евросоюз открыт и привержен принципам справедливой торговли. Она подчеркнула, что объединение намерено переговорным путем решать все проблемы с Соединенными Штатами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети заявил о введении США торговых пошлин в размере 30% на европейские товары с 1 августа нынешнего года. По его словам, эти тарифы идут отдельно от секторальных.

Между тем сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты навредят сами себе, если примут законопроект о пошлинах в размере 500% в отношении экспортеров российской нефти. По его словам, это решение ударит по торгово-экономическим интересам Вашингтона.

Европа
США
Урсула фон дер Ляйен
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пошлины
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Фон дер Ляйен пригрозила Трампу ответными мерами
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