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13 июля 2025 в 23:45

Не квас и не окрошка: вот что действительно хочется есть летом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Таратор — холодный суп на кисломолочной основе родом из Болгарии. Это легкое, освежающее блюдо идеально подходит для жаркого дня и готовится всего за 10 минут.

Очищенные огурцы (2–3 штуки) натрите на крупной терке, слегка посолите и оставьте на пару минут, чтобы они дали сок. Мелко нарежьте несколько стеблей укропа и измельчите 2 зубчика чеснока. Горсть грецких орехов (примерно 20 г) можно раздробить ножом или в ступке.

В глубокой миске соедините подготовленные ингредиенты, добавьте 600 мл йогурта без наполнителей и 2 столовые ложки оливкового масла. Если йогурт слишком густой, влейте немного холодной воды — около 100 мл. Тщательно перемешайте и отправьте в холодильник на 15–20 минут.

Подавайте таратор охлажденным, при желании — с добавлением колотого льда. Этот болгарский холодный суп получается полезным, легким и очень вкусным.

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готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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