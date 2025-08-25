Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 15:33

Стало известно, что чаще всего слушали россияне этим летом

MONA MONA Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Согласно данным «VK Музыки», самым популярным треком этого лета среди россиян стал фит «Наследство» от ICEGERGERT & SKY RAE. В тройку самых популярных песен также вошли «Кухни» от «Бонда с кнопкой» и «Иордан» от MONA. Всего в собрание «Топ треков лета 2025» вошли 30 композиций.

Мы видим, как хиты, продолжающие греметь с прошлого года, — «Худи» от Джигана, Artik & Asti & NILETTO, Jakone & Kiliana («Асфальт»), BEARWOLF («Валькирия»), Татьяна Куртукова («Одного»), — сочетаются с очевидными успехами молодых артистов, а также мощной виральностью хитов Homay от AY YOLA и «Кухни» «Бонда с кнопкой», которые доходили до вершины чарта, — отметил главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик.

По статистике прослушиваний с 1 июня по 24 августа, MACAN традиционно стал лидером у аудитории в возрасте от 14 до 35 лет. В тройку популярных артистов также попали Баста и Miyagi & Эндшпиль. Пользователи от 14 до 24 лет чаще всего слушали madk1d и FRIENDLY THUG 52 NGG.

Ранее сообщалось, что каждый третий пользователь социальной сети «ВКонтакте» выкладывает в свои истории селфи. В основном в эту группу входят молодые люди от 18 до 35 лет.

