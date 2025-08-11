Стало известно, какими историями делятся россияне в соцсетях

Согласно исследованию социальной сети «ВКонтакте», каждый третий пользователь выкладывает в свои истории селфи. В основном в эту группу входят молодые люди от 18 до 35 лет.

Как выяснилось, пейзажи и прогулки по городу публикуют 33% пользователей этой соцсети. Такой контент особенно популярен среди людей старше 25 лет. Еду в историях показывают 59% пользователей. Чаще всего это блюда русской кухни.

Каждый третий пользователь публикует в историях котов. Россияне также часто показывают собак, енотов, хомяков и попугаев. Истории из поездок публикуют больше половины пользователей — 69%. Всего в опросе приняли участие 1080 людей из разных городов страны.

«ВКонтакте» ранее выяснила, что среди пользователей возрос интерес к созданию контента с помощью нейросетей. По данным опроса, каждый четвертый пользователь Сети лоялен к подобным материалам.