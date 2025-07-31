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31 июля 2025 в 10:41

Интерес к созданию контента с помощью ИИ возрос среди пользователей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интерес к созданию контента с помощью нейросетей возрос среди пользователей, о чем следует из исследования социальной сети «Вконтакте». По данным опроса, каждый четвертый пользователь Сети лоялен к подобным материалам. Всего в исследовании поучаствовало более тысячи людей из разных городов страны.

ИИ используют в качестве инструмента 55% создателей контента. Еще 13% авторов заявили, что уже начали использовать нейросети для создания постов, видео и клипов. Только планируют попробовать ИИ в качестве инструмента 42% пользователей.

Самыми частыми способами применения ИИ стали арты и иллюстрации — 34%. Следом за ними по популярности идут мемы, истории, клипы и короткие текстовые посты — 31%. Как выяснилось, 30% пользователей верят, что в будущем станут чаще применять или смотреть контент, созданный с помощью нейросетей.

Соцсеть «ВКонтакте» ранее запустила новое направление Asia by VK, ориентированное на азиатскую поп-культуру. На платформе пользователей ждут новости, премьеры, тематические плейлисты, образовательные материалы и встречи со звездами.

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