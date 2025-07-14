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14 июля 2025 в 02:20

Женщинам рассказали, какой косметикой очень опасно пользоваться в жару

Врач Попова: косметика с эфирными маслами в жару может вызвать раздражение кожи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Косметикой с эфирными маслами опасно пользоваться в жару, поскольку она может стать причиной раздражения кожи и даже привести к ожогам, заявила NEWS.ru аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова. По ее словам, активные компоненты масел усиливают реакцию кожи на ультрафиолет.

Многие девушки любят средства с ароматерапевтическими компонентами, однако важно помнить, что в летний период такая продукция может стать причиной неприятных последствий. Почему опасно использование косметики с эфирными маслами в жаркую погоду? Такие масла обладают высокой активностью и способностью усиливать чувствительность кожи к солнечному свету. Под воздействием ультрафиолета компоненты масел проникают глубже в кожу, вызывая раздражение, покраснение и даже ожоги, — пояснила Попова.

Она отметила, что особенно осторожными стоит быть обладателям тонкой или склонной к аллергии кожи, так как у них может развиться фотодерматит — воспаление, сопровождающееся зудом, шелушением и пигментными пятнами. Она рекомендовала в жаркую погоду избегать косметики с эфирными маслами или наносить солнцезащитный крем с высоким SPF перед выходом на улицу.

Особенно подвержены риску при использовании косметики с эфирными маслами в жару обладатели чувствительной, тонкой или склонной к аллергии кожи. После контакта с солнцем может развиться фотодерматит — неприятное воспаление, проявляющееся зудом, шелушением и появлением пятен. Что делать? Для предотвращения нежелательных реакций старайтесь избегать косметических продуктов с эфирными маслами во время активного солнца. Если вам необходимо пользоваться такими средствами, обязательно наносите защитный крем с высоким SPF-фактором перед выходом на улицу, — резюмировала Попова.

Ранее визажист Таша Итунина заявила, что из-за увеличения солнечной активности следует использовать крема с SPF даже в городе. Она отметила, что такой феномен является причиной рака кожи. По ее словам, SPF встречается не только в кремах для пляжа, но и в декоративной косметике, а также в шампунях.

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