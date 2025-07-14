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14 июля 2025 в 03:20

Уролог раскрыл, лечатся ли болезни простаты пересадкой органа

Уролог Бижиев: трансплантация простаты не используется в медицинской практике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трансплантация предстательной железы не используется в медицинской практике из-за высоких рисков и отсутствия целесообразности, заявил NEWS.ru заведующий урологическим отделением Филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Шамиль Бижиев. По его словам, современные методы лечения заболеваний простаты гораздо безопаснее и эффективнее.

Трансплантация предстательной железы не выполняется. Если бы такая операция была возможна, то она была бы абсолютно бессмысленной и крайне рискованной. Любому урологу ясно, что такое решение не соотносится с потенциальной пользой: здесь речь и о риске отторжения, и о возможных последствиях в виде эректильной и репродуктивной дисфункции, и о пожизненной медикаментозной терапии. Заболевания предстательной железы сегодня лечатся куда более безопасными способами, — пояснил Бижиев.

Уролог отметил, что ключевым фактором успешного лечения является своевременное обращение к врачу — на ранних стадиях проблему можно решить с помощью лекарств или малоинвазивных процедур. Он добавил, что в тяжелых случаях прибегают к удалению железы, но и это не лишает пациента возможности вести полноценную жизнь.

Заболевания предстательной железы можно вылечить, главное, чтобы обращение было своевременным — чем раньше, тем лучше. Для помощи пациентам сейчас существует медикаментозное лечение, минимально инвазивные процедуры или в крайних случаях удаление железы. Но и это не приговор. Человек живет, работает, сохраняет качество жизни, — резюмировал Бижиев.

Ранее стало известно, что специалисты Московского авиационного института разрабатывают магнитный зонд, который может изменить подход к лечению мочекаменной болезни. Новый метод позволит удалять мелкие камни из почек. Это сложно сделать с помощью существующих технологий.

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