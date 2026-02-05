Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:30

Врач рассказал, от чего зависит срок больничного

Доктор Карпичев: срок больничного зависит от вида заболевания и его тяжести

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Срок выдачи больничного листа врач определяет по виду и симптомам заболевания, сообщил NEWS.ru фельдшер-педиатр, преподаватель медицинских дисциплин Даниил Карпичев. По его словам, при респираторных заболеваниях лист нетрудоспособности выдают на несколько дней. Если у человека заболевание опорно-двигательного аппарата, больничный ему можно взять на две недели.

Если это легкая ОРВИ, небольшая температура, кашель, сопли, самая базовая, то, соответственно, чаще всего дается на три-пять дней больничный. А дальше уже, если заболевания какие-то со спиной, остеохондрозы и прочее, тогда уже больничный дается и сразу на две недели, — сообщил Карпичев.

Каждый врач сам решает исходя из опыта, на какой срок давать больничный, добавил доктор. Например, бронхит быстро не проходит и человек с такими симптомами задержится дома минимум на неделю.

Иногда по пациенту видно, на самом деле он сильно кашляет или нет. Кто работает уже не первый год, тот уже, можно сказать, с первых минут понимает, насколько человек болен, — добавил специалист.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности прописаны в рекомендациях Фонда социального страхования, резюмировал доктор Карпичев. Молодые, начинающие медики часто обращаются к этим документам в процессе работы.

С 2026 года в России вырастут предельные суммы выплат по больничным листам для всех категорий работников. Максимальная сумма выплаты по больничному за один день составит 6827 рублей вместо 5673,97 рубля, как ранее.

здоровье
заболевания
больничный
доктор
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Анна Акимова
А. Акимова
