Врач рассказал, от чего зависит срок больничного Доктор Карпичев: срок больничного зависит от вида заболевания и его тяжести

Срок выдачи больничного листа врач определяет по виду и симптомам заболевания, сообщил NEWS.ru фельдшер-педиатр, преподаватель медицинских дисциплин Даниил Карпичев. По его словам, при респираторных заболеваниях лист нетрудоспособности выдают на несколько дней. Если у человека заболевание опорно-двигательного аппарата, больничный ему можно взять на две недели.

Если это легкая ОРВИ, небольшая температура, кашель, сопли, самая базовая, то, соответственно, чаще всего дается на три-пять дней больничный. А дальше уже, если заболевания какие-то со спиной, остеохондрозы и прочее, тогда уже больничный дается и сразу на две недели, — сообщил Карпичев.

Каждый врач сам решает исходя из опыта, на какой срок давать больничный, добавил доктор. Например, бронхит быстро не проходит и человек с такими симптомами задержится дома минимум на неделю.

Иногда по пациенту видно, на самом деле он сильно кашляет или нет. Кто работает уже не первый год, тот уже, можно сказать, с первых минут понимает, насколько человек болен, — добавил специалист.

Ориентировочные сроки временной нетрудоспособности прописаны в рекомендациях Фонда социального страхования, резюмировал доктор Карпичев. Молодые, начинающие медики часто обращаются к этим документам в процессе работы.

С 2026 года в России вырастут предельные суммы выплат по больничным листам для всех категорий работников. Максимальная сумма выплаты по больничному за один день составит 6827 рублей вместо 5673,97 рубля, как ранее.