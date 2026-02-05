Зимняя Олимпиада — 2026
Уролог назвал последствия зимних прогулок с мокрыми от снега ногами

Уролог Костюнин: ношение мокрой обуви в холода может вызвать развитие цистита

Зимние прогулки в мокрой из-за снега обуви чреваты переохлаждением, которое может привести к развитию цистита и других заболеваний мочеполовой системы, заявил «Газете.Ru» уролог Филипп Костюнин. Среди других рисков он выделил развитие воспалительных заболеваний почек, в том числе пиелонефрита.

При общем переохлаждении защитные силы слизистой оболочки мочевого пузыря снижаются. На этом фоне начинают активизироваться условно-патогенные бактерии, которые мирно живут, пока иммунитет силен. Переохлаждение становится стимулом для их активизации. Попадая в мочевой пузырь, они начинают размножаться, что приводит к воспалению — циститу, — предупредил Костюнин.

Мужчины могут столкнуться с простатитом и воспалением яичек, поскольку предстательная железа и репродуктивные органы крайне чувствительны к холоду. Женщинам, в свою очередь, грозят воспалительные процессы в органах малого таза. Вдобавок к этому общее переохлаждение повышает риски простуды, ангины и других инфекций.

Ранее уролог Сергей Шило заявил, что основную угрозу в холодное время года для здоровья мужчин представляют короткие куртки, ношение которых может вызвать простатит. По его словам, подобная одежда в сильные морозы провоцирует переохлаждение органов малого таза и нарушение в них кровообращения.

