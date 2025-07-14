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14 июля 2025 в 00:50

Раскрыто число погибших при стрельбе в баптистской церкви в США

Губернатор Бешир: в результате стрельбы в церкви в Кентукки погибли два человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате стрельбы в баптистской церкви на Ричмонд-Роуд в Лексингтоне погибли два человека, сообщил в социальной сети Х губернатор штата Кентукки Энди Бешир. Одни из них нападавший, застреливший офицера полиции.

Стрельба в Лексингтоне в баптисткой церкви на Ричланд-Роуд унесла жизни двух человек <…> Нападавший также ликвидирован, — написал губернатор.

По последним уточненным данным полиции Кентукки, общее число погибших составляет не менее трех человек, включая самого стрелка. Двое других пострадавших получили ранения и были срочно госпитализированы. Точное количество раненых уточняется. Расследование обстоятельств стрельбы и мотивов нападавшего продолжается.

Ранее сообщалось, что вооруженный злоумышленник открыл огонь внутри церкви на Ричмонд-роуд в Лексингтоне. Параллельно с этим преступник оказался вовлечен в перестрелку с прибывшим на место патрульным офицером полиции.

До этого в австрийском городе Грац произошла стрельба в учебном заведении — 28 человек оказались госпитализированы. Личность стрелка была установлена: преступление совершил 21-летний гражданин страны Артур А. Злоумышленник стрелял из пистолета и дробовика, обоими видами оружия мужчина владел законно.

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