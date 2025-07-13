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13 июля 2025 в 23:21

Трамп прилетел в Нью-Йорк на финал клубного ЧМ по футболу

NYT: в годовщину покушения Трамп с женой посетили финал клубного ЧМ по футболу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья посетили финал клубного чемпионата мира по футболу, пишет New York Post. Глава государства прибыл на стадион «Метлайф» в Нью-Джерси незадолго до матча между ПСЖ и «Челси».

Визит президентской четы состоялся в воскресенье, 13 июля. Трампы прилетели на вертолете прямо на стадион. Их появление вызвало бурную реакцию трибун. Перед тем как занять места, Дональд и Меланья Трамп приветствовали публику.

На трибуне к ним присоединились глава ФИФА Джанни Инфантино и его супруга Лина Аль-Ашкар. Этот матч стал для США своеобразной репетицией перед куда более масштабным событием — чемпионатом мира 2026 года, который страна примет совместно с Канадой и Мексикой.

Президент посетил финал клубного чемпионата мира по футболу в годовщину того, как он чудом избежал смерти в Батлере, штат Пенсильвания. Тогда пуля потенциального убийцы прошла всего в четверти дюйма от его головы.

Покушение на митинге кандидата в президенты США произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. Стрельбу открыл житель Бетел-Парка Томас Мэтью Крукс. Он находился на крыше производственного предприятия примерно в 118 метрах от сцены. Трамп получил небольшое ранение — пуля задела его ухо. Стрелка ликвидировали ответным огнем.

Дональд Трамп
Мелания Трамп
США
футбол
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