Трамп прилетел в Нью-Йорк на финал клубного ЧМ по футболу NYT: в годовщину покушения Трамп с женой посетили финал клубного ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья посетили финал клубного чемпионата мира по футболу, пишет New York Post. Глава государства прибыл на стадион «Метлайф» в Нью-Джерси незадолго до матча между ПСЖ и «Челси».

Визит президентской четы состоялся в воскресенье, 13 июля. Трампы прилетели на вертолете прямо на стадион. Их появление вызвало бурную реакцию трибун. Перед тем как занять места, Дональд и Меланья Трамп приветствовали публику.

На трибуне к ним присоединились глава ФИФА Джанни Инфантино и его супруга Лина Аль-Ашкар. Этот матч стал для США своеобразной репетицией перед куда более масштабным событием — чемпионатом мира 2026 года, который страна примет совместно с Канадой и Мексикой.

Президент посетил финал клубного чемпионата мира по футболу в годовщину того, как он чудом избежал смерти в Батлере, штат Пенсильвания. Тогда пуля потенциального убийцы прошла всего в четверти дюйма от его головы.

Покушение на митинге кандидата в президенты США произошло в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года. Стрельбу открыл житель Бетел-Парка Томас Мэтью Крукс. Он находился на крыше производственного предприятия примерно в 118 метрах от сцены. Трамп получил небольшое ранение — пуля задела его ухо. Стрелка ликвидировали ответным огнем.