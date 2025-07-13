Варю домашнюю кабачковую икру — зимой она всегда под рукой

Кабачковая икра — простая и вкусная заготовка для зимних завтраков. Для приготовления берут около 1 кг молодых кабачков, которые очищают и нарезают небольшими кусочками. Лук (2 средние головки) обжаривают на растительном масле до прозрачности и легкой золотистости. Затем к луку добавляют 3–4 зубчика измельченного чеснока и натертую на крупной терке морковь (2–3 штуки). Все тушат до мягкости.

После этого в сковороду добавляют кабачки и готовят на слабом огне примерно 20 минут, регулярно помешивая. В конце тушения закуску солят, добавляют немного сахара, свежемолотый черный перец и 2 столовые ложки томатной пасты для насыщенного вкуса. Массу аккуратно перебивают блендером до однородной консистенции и варят еще 10 минут. Готовую икру из кабачков раскладывают по стерильным емкостям и закрывают крышками.

Этот рецепт икры из кабачков — отличный способ сохранить летний урожай и разнообразить зимние завтраки. Такая закуска ароматна, полезна и придется по вкусу всей семье!