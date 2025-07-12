Топ-1 рецепт кабачков, который заменит вам все меню на неделю!

Топ-1 рецепт кабачков, который заменит вам все меню на неделю!

Кабачки — ценный источник витаминов и микроэлементов, при этом они низкокалорийны и полезны для пищеварения, обмена веществ и сердца. Предлагаем необычный рецепт тушеных кабачков в сметанном соусе.

Возьмите один крупный молодой кабачок, очистите и нарежьте кружочками толщиной около 2 см. Обваляйте их в смеси из соли и 2–3 горстей муки, обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки и переложите в кастрюлю.

Мелко нарежьте лук (1 большая луковица), обжарьте на подсолнечном масле до прозрачности, добавьте натертую на крупной терке морковь (2 штуки) и тушите 5–7 минут. После положите нарезанные кубиками 2 больших помидора и тушите еще пару минут.

Залейте этой овощной зажаркой кабачки, добавьте 3 ст. л. сметаны, посолите и поперчите по вкусу. Влейте воду так, чтобы покрыть все овощи. Не перемешивайте, доведите до кипения и тушите на минимальном огне около 30–40 минут.

Готовое блюдо подавайте с соусом, украсив зеленью.