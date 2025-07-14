Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки некоторых вооружений Украине после служебной записки от его заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, сообщает The Wall Street Journal. В записке указывалось на риск истощения американского арсенала.

В начале июня Колби направил Хегсету документ, где детально описал, как украинские запросы на оружие США могут еще больше сократить стратегические запасы Пентагона. Хотя записка напрямую не содержала рекомендаций о приостановке, она, по данным издания, сыграла ключевую роль в принятии этого решения.

Действия замглавы Пентагона, как отмечает WSJ, отражают его стремление усилить позиции США в Тихоокеанском регионе. Колби выступает за ограничение обязательств Вашингтона за пределами Азии и концентрацию ресурсов на сдерживании Китая.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обеспокоены несогласованностью между Белым домом и Пентагоном по вопросу поставок вооружения Украине. Поводом стало решение министра обороны приостановить передачу оружия Киеву, что произошло из-за недопонимания позиций президента США Дональда Трампа.