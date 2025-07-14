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14 июля 2025 в 02:35

Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину

WSJ: глава Пентагона прекратил поставки оружия Киеву после записки заместителя

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр обороны США Пит Хегсет приостановил поставки некоторых вооружений Украине после служебной записки от его заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, сообщает The Wall Street Journal. В записке указывалось на риск истощения американского арсенала.

В начале июня Колби направил Хегсету документ, где детально описал, как украинские запросы на оружие США могут еще больше сократить стратегические запасы Пентагона. Хотя записка напрямую не содержала рекомендаций о приостановке, она, по данным издания, сыграла ключевую роль в принятии этого решения.

Действия замглавы Пентагона, как отмечает WSJ, отражают его стремление усилить позиции США в Тихоокеанском регионе. Колби выступает за ограничение обязательств Вашингтона за пределами Азии и концентрацию ресурсов на сдерживании Китая.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы обеспокоены несогласованностью между Белым домом и Пентагоном по вопросу поставок вооружения Украине. Поводом стало решение министра обороны приостановить передачу оружия Киеву, что произошло из-за недопонимания позиций президента США Дональда Трампа.

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