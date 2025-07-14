В ФРГ испугались тяжелых последствий из-за новых пошлин США

В случае введения США пошлин до 30% немецкую экономику ждут тяжелые последствия, заявил в интервью телеканалу ARD канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, такие меры нанесут сокрушительный удар по уязвимому экспортному сектору страны, который является драйвером экономики государства.

Сейчас Европа ищет срочное решение до 1 августа, добавил он. Канцлер подчеркнул, что этот шаг Вашингтона вынудит немецкое правительство кардинально пересмотреть приоритеты экономической политики. Берлину придется отодвинуть другие важные задачи на второй план из-за масштаба угрозы.

Потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту немецкого экспортного сектора, — пояснил Мерц.

Ранее глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду на урегулирование торговых противоречий между Европой и США, но призвал Евросоюз принять контрмеры, если переговоры все же провалятся. По его словам, от пошлин главы Белого дома Дональда Трампа не выиграет никто, будут только проигравшие.