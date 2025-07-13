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13 июля 2025 в 15:47

В Германии призвали к жесткому ответу на пошлины Трампа

Глава Минфина ФРГ призвал ЕС принять контрмеры при провале переговоров с США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду на урегулирование торговых противоречий между Европой и США, но призвал Евросоюз принять контрмеры, если переговоры все же провалятся, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. По его словам, от пошлин президента США Дональда Трампа не выиграет никто, будут только проигравшие.

От пошлин Трампа есть только проигравшие. Они представляют как минимум такую же угрозу для американской экономики, как и для компаний в Европе. <…> Если справедливое решение путем переговоров не будет найдено, мы должны принять решительные контрмеры для защиты рабочих мест и компаний в Европе, — отметил Кингбайль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов ввести контрмеры против США, если они решат принять пошлины против объединения. По ее словам, которые приводятся на сайте ЕК, американские тарифы нарушат важнейшие трансатлантические цепочки поставок и нанесут ущерб предприятиям, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики.

Европа
Германия
Минфин
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тарифы
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