Зарубин показал гардероб и сервиз в кремлевской квартире Путина

Журналист Павел Зарубин представил новые кадры из личной квартиры президента России Владимира Путина, расположенной в Кремле. В своем Telegram-канале он показал гардероб и сервиз из жилья главы государства.

В опубликованных материалах вместе с этим можно увидеть несколько элементов президентского быта. Среди них костюмы лидера, рубашки и галстуки. Также в кадр попал кремлевский лифт.

Ранее российский президент заявил, что сохраняет с детства привитую родителями привычку всегда гасить свет перед сном. Путин отметил, что продолжает соблюдать это простое правило на протяжении всей жизни.

До этого российский лидер вспоминал о своем разговоре с Борисом Ельциным, первым президентом России. Путин признался, что тогда заявил Ельцину о своей недостаточной готовности к выполнению обязанностей главы государства, поскольку соответствующее предложение стало для него полной неожиданностью.

Также президент остановился на эволюции своих взглядов относительно причин противостояния России и западных стран. Изначально он полагал, что корень разногласий кроется в идеологических различиях между СССР и Западом. Однако позднее пришел к пониманию, что истинная причина — геополитические интересы. Путин обратил внимание, что после исчезновения Советского Союза вместе с его идеологией зарубежные государства не изменили своего отношения к Российской Федерации.