Путин примет у себя руководителя российского региона на фоне атак ВСУ Песков заявил, что Путин встретится с главой Белгородской области Гладковым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проведет рабочую встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. В ходе переговоров планируется обсудить широкий спектр вопросов. Точная дата и время встречи пока не уточняются.

Область приграничная. Очень много вопросов на повестке дня. В экстренном режиме приходится работать всем службам. Огромная нагрузка лежит и на жителях этой области. Вот обо всем об этом сегодня будет вестись разговор. Там много о чем поговорить, естественно, проблем много, — сказал Песков.

Ранее губернатор Белгородской области заявил о целенаправленных атаках Вооруженных сил Украины на гражданские объекты региона. По его словам, украинские военные осознанно выбирают школы и детские сады в качестве целей, осуществляя удары по мирному населению. Глава региона подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о намерении нанести максимальный урон гражданскому населению без разбора.

Гладков также сообщил о продолжающихся попытках украинских военных проникнуть на территорию Белгородской области. Однако, как отметил губернатор, все подобные попытки успешно пресекаются российскими военными. Ситуация в приграничном регионе остается напряженной на протяжении нескольких лет, признал глава субъекта.