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13 июля 2025 в 21:23

Ураган в Донецке унес жизнь ребенка

Во время урагана в Донецке погиб 10-летний мальчик

Фото: РИА Новости

Сильный ураган, обрушившийся на Донецк, привел к трагической гибели ребенка, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В Кировском районе города во время разгула стихии погиб десятилетний мальчик.

Несмотря на оперативный вызов экстренных служб, помощь к ребенку подоспела слишком поздно. Он умер до прибытия врачей.

Мальчик 2015 года рождения скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. Как передавал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

До этого стало известно, что в Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими в Красноглинском районе. Как сообщил председатель правительства области Михаил Смирнов, два находившихся внутри человека погибли.

По меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, находившаяся в машине, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.

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Ураган в Донецке унес жизнь ребенка
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