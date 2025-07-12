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12 июля 2025 в 19:51

В Самаре поваленное ураганным ветром дерево насмерть задавило двух человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Самаре ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими в Красноглинском районе, сообщил председатель правительства области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале. По его словам, два находившихся внутри человека погибли.

В Красноглинском районе ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека, — написал Смирнов.

Он также отметил, что на Волге в результате опрокидывания маломерного судна погибла женщина. При этом в Похвистневском районе в реке Большой Кинель утонули двое молодых ребят.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере двое детей пострадали из-за ураганного ветра в ряде российских регионов. В Подмосковье получила травмы 12-летняя девочка, находившаяся в машине, а в Ярославле пострадал девятилетний мальчик.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге на женщину обрушилось дерево во время урагана. Происшествие зафиксировала одна из городских камер видеонаблюдения. ЧП случилось в Александровском парке на Петроградской стороне.

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