На Тайване из-за сильных ливней погибли три человека

На Тайване из-за ливней, прошедших на прошлой неделе, погибли по меньшей мере три человека, четверо пропали без вести, а около 50 пострадали, сообщили в центре борьбы с чрезвычайными ситуациями. Разгул стихии привел к десяткам аварий, обвалам и подтоплениям.

По данным центра, все три погибших скончались 30 и 31 июля в результате ДТП. Двое человек погибли в городе Гаосюн, еще один — в уезде Наньтоу. Из опасных зон эвакуированы почти 5800 человек. Зафиксировано 140 случаев перекрытия автодорог и туннелей.

Власти предупреждают о риске оползней, камнепадов и селей в горных районах, а также о возможных наводнениях в низменных областях. Центральное метеорологическое управление Тайваня выпустило экстренное предупреждение: 4 августа на юго-запад страны могут обрушиться осадки до 200 мм за сутки. Под угрозой наводнений — Пиндун, Гаосюн и Тайнань.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных ливней, гроз и порывистого ветра. В некоторых районах региона также возможен град, а ветер может достигать 17 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что дожди в Московской области продолжатся до 5 августа.