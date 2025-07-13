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13 июля 2025 в 21:36

Во Льгове восстановили электричество после буйства непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В городе Льгове Курской области восстановили электричество после непогоды, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, в городе продолжает дежурить бригада электриков.

Нарушенное в результате непогоды электроснабжение во Льгове восстановлено. Напомню, что под отключение попали почти две тысячи жителей. Сейчас все неполадки устранены!написал он.

Ранее стало известно, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. По словам Хинштейна, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

Кроме того, сильная гроза, обрушившаяся на Новгородскую область, оставила без электроснабжения более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, оперативный штаб постоянно контролирует ситуацию.

Курская область
Александр Хинштейн
электричество
непогода
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