Во Льгове восстановили электричество после буйства непогоды

В городе Льгове Курской области восстановили электричество после непогоды, написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, в городе продолжает дежурить бригада электриков.

Нарушенное в результате непогоды электроснабжение во Льгове восстановлено. Напомню, что под отключение попали почти две тысячи жителей. Сейчас все неполадки устранены! — написал он.

Ранее стало известно, что сильнейший ураган обрушился на Льгов, оставив без электричества свыше 2150 частных домовладений. По словам Хинштейна, стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре города и имуществу жителей. О пострадавших глава региона не информировал.

Кроме того, сильная гроза, обрушившаяся на Новгородскую область, оставила без электроснабжения более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, оперативный штаб постоянно контролирует ситуацию.