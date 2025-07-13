Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге продолжает расти

Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге продолжает расти Число пострадавших от отравления хлором в Екатеринбурге выросло до 31 человека

Число пострадавших от отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге выросло до 31 человека, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. По ее данным, 14 человек госпитализировали в областной токсикологический центр.

Количество уральцев, пострадавших от отравления хлором в комплексе «Баден-Баден», увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр доставлены 19 пациентов, из них 14 человек госпитализированы, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что состояние 13 пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, одного — средней степени. Еще 12 человек отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники «Баден-Бадена» обратились с жалобами на слезотечение, дезориентацию, одышку и тошноту. По первоначальной информации, причиной этих симптомов является отравление хлором.

Ранее сообщалось, что среди посетителей нет пострадавших. Причины случившегося сейчас устанавливают профильные службы, в том числе проверку проводит региональное управление Роспотребнадзора.