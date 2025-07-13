В Екатеринбурге 26 сотрудников термального комплекса отравились хлором

Более двух десятков сотрудников термального комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились к медикам с признаками отравления хлором, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Всего осмотрены 26 человек, троих госпитализировали. Инцидент произошел на территории комплекса, при этом среди посетителей пострадавших нет.

Сотрудники комплекса «Баден-Баден» в Екатеринбурге обратились за медицинской помощью в связи со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой. <...> Причиной этих симптомов является отравление хлором. <...> Осмотрели 26 пострадавших, троих из них госпитализировали, — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что состояние всех пострадавших оценивается как близкое к удовлетворительному. Причины случившегося устанавливаются. Проверку проводит региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в Дагестане зафиксировали массовые случаи кишечных отравлений среди жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района. По данным Роспотребнадзора, инфекция распространилась через водопроводную воду в Магарамкенте, Куйсуне, Гиляре, Гапцах и Верхнем Тагиркенте.