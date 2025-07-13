В Росавиации отреагировали на опасное шоу самолета над людным пляжем

В Росавиации отреагировали на опасное шоу самолета над людным пляжем Росавиация назвала неприемлемым полет ТР-301 над пляжем Ладожского озера

Полет самолета ТР-301 над пляжем Ладожского озера в Ленинградской области неприемлем, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram. По его словам, подобные действия представляют риск для безопасности людей. Представитель ведомства также подчеркнул, что организована проверка.

В действиях экипажа ТР-301 просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ» (утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128). Это неприемлемо! — отметил Кореняко.

Самолет пролетел над пляжем в поселке Коккорево на низкой высоте — буквально над головами отдыхающих. Пилот дважды приблизился вплотную к берегу. Испуганные люди в панике пытались укрыться, закрывая головы руками и отбегая в сторону. Транспортная прокуратура также начала проверку.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина попадает в работающий двигатель самолета и погибает. На кадрах видно, как он убегает от сотрудников службы безопасности, минует контрольную зону и оказывается рядом с турбиной, которая моментально втягивает его внутрь.