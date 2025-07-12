В Сети появилось видео гибели попавшего в двигатель самолета мужчины

В Сети появилось видео, на котором мужчина попадает в работающий двигатель самолета и погибает, передает РЕН ТВ. На кадрах видно, как он убегает от сотрудников службы безопасности, минует контрольную зону и оказывается рядом с турбиной, которая моментально втягивает его внутрь.

Инцидент произошел в аэропорту Орио-аль-Серио в итальянском Бергамо с 35-летним строителем, прибывшим без билета. По предварительной информации, он оставил машину у терминала, прошел на закрытую территорию и приблизился к самолету, выруливавшему на взлетную полосу по направлению в испанскую Астурию.

Ранее в аэропорту Шереметьево прибывший рейсом из Каира мужчина в наркотическом опьянении бросил на пол двухлетнего ребенка. В результате малыш получил тяжелые травмы: перелом позвоночника и свода черепа. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

До этого в Шереметьево во время коллапса пассажиры столкнулись с огромными очередями в кафе и нехваткой продуктов. По словам работников общепита, в зонах ожидания люди находились в стрессовом состоянии, многие спали на полу, а дети плакали.