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08 июля 2025 в 20:59

Мужчину засосало в работающий двигатель самолета в Италии

В Италии в аэропорту Бергамо мужчина попал в двигатель самолета и погиб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио 35-летний мужчина погиб, попав в двигатель самолета, сообщает Telegraph. Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно выруливало на взлетную полосу — оно направлялось в испанскую Астурию.

По данным источника, мужчина предварительно бросил машину у входа, незаметно проник на охраняемую территорию и оказался прямо у работающего двигателя. Он скончался на месте.

Полеты в аэропорту Милан-Бергамо были приостановлены в 10:20 из-за возникшей на рулежной дорожке проблемы. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают ее причины. Воздушное движение возобновилось в 12:00, — уточняется в заявлении аэропорта.

После попадания человека в двигатель самолет потерял управление, однако пилотам удалось вовремя остановить движение. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Что стало причиной действий погибшего, пока не сообщается. Расследование продолжается.

Ранее в Италии обнаружили тело 18-летней украинки Марии Бугаевой, проходившей стажировку в туристическом комплексе Апулии. Девушка пропала 4 июля, а ее тело нашли в километре от места работы. Перед исчезновением она перевела деньги брату, оставив в комнате паспорт, телефон и записку с контактами.

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