Красный жакет, лунная походка Петросян: лучшие фото короткой программы ОИ

Аделия Петросян выступает в короткой программе одиночного катания среди женщин на Олимпийских играх 2026 года

Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии. Она появилась на льду в красном пиджаке и исполнила прокат под попурри из песен Майкла Джексона.

Аделия уверенно выполнила двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. За короткую программу Петросян получила 72,89 балла и заняла пятое место. На первой позиции после короткой программы расположилась японка Ами Накаи (78,71 балла). Следом за ней идут соотечественница Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лью (76,59). Перед Аделией на четвертой позиции находится еще одна японка Монэ Тиба (74,00).

После проката Петросян заявила, что довольна оценками судей. Аделия отметила, что не волновалась перед выступлением.

«Я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась. Баллы хорошие. Я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине», — сказала фигуристка.

Лучшие фотографии короткой программы Петросян — в галерее NEWS.ru.