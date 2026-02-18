Политолог назвал страну, которая будет мешать Ирану договариваться с США Политолог Котов: Израиль может помешать Ирану договориться с США

Израиль способен воспрепятствовать достижению соглашения между Ираном и США, заявил NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Московской области, политолог Кирилл Котов. Однако, по его словам, даже минимальное продвижение в диалоге Вашингтона и Тегерана способно снизить военное напряжение.

Иранская делегация на переговорах с США выразила готовность к приостановке обогащения урана и передачи части своих запасов другим странам, включая Россию, что является значительным шагом в этих крайне непростых переговорах. Такой разворот событий открывает реальную возможность для заключения прагматичных договоренностей между Штатами и Ираном. Однако этот процесс сталкивается с определенными препятствиями. Израиль, традиционно скептически относившийся к любым формам сближения этих стран, может попытаться подорвать переговорный процесс, — поделился Котов.

Он пояснил, что для израильских властей, особенно для премьер-министра Биньямина Нетаньяху, напряженность в отношениях с Ираном служит ключевым средством укрепления своей политической власти и влияния. По словам политолога, улучшение связей между Вашингтоном и Тегераном может ослабить внутриполитические позиции Нетаньяху.

Тем не менее, несмотря на эти вызовы, можно отметить феноменальную гибкость иранской стороны, готовой обсуждать множество вариантов и искать компромисс. Конечно, есть вопросы, по которым Тегеран вряд ли пойдет на уступки, такие как полный отказ от ядерной программы или ликвидация ракетного арсенала. Но даже небольшой прогресс в переговорах может способствовать уменьшению военной и экономической напряженности. Кроме того, стороны, скорее всего, договорятся о постепенной реализации договоренностей, растянутых на длительное время. Это даст им новые возможности на обдумывание дальнейших действий, — резюмировал Котов.

Ранее сообщалось, что иранская делегация на переговорах с США заявила о готовности приостановить обогащение урана и передать часть своих запасов другой стране, например России. Кроме того, они выразили желание наладить деловые отношения с американской стороной.