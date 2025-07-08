В Италии нашли мертвой пропавшую украинскую студентку

В Италии после нескольких дней поисков обнаружено тело 18-летней гражданки Украины Марии Бугаевой, сообщает газета Messaggero. Девушка проходила стажировку в туристическом комплексе в Апулии и пропала в минувшую пятницу, 4 июля. Ее нашли мертвой в открытой местности, примерно в километре от места работы.

По данным издания, перед исчезновением Бугаева сделала банковский перевод на счет своего брата, а в комнате оставила паспорт, телефон и записку с номерами телефонов. Согласно предварительной версии, речь может идти о самоубийстве. Подробности устанавливаются, ведется расследование.

Ранее в Мексике произошло убийство бьюти-блогера Валерии Маркес — неизвестный застрелил инфлюенсера во время прямой трансляции в TikTok в салоне красоты города Сапопан. Местные власти рассматривали это преступление как фемицид — убийство на гендерной почве.

Позднее в Пакистане 22-летний Умар Хаят расстрелял 17-летнюю звезду TikTok Сану Юсуф, которая неоднократно отвергала его ухаживания. Популярный блогер с миллионной аудиторией известна своими видео о кафе, косметике и традиционной пакистанской одежде.