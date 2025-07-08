Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 20:01

В Италии нашли мертвой пропавшую украинскую студентку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Италии после нескольких дней поисков обнаружено тело 18-летней гражданки Украины Марии Бугаевой, сообщает газета Messaggero. Девушка проходила стажировку в туристическом комплексе в Апулии и пропала в минувшую пятницу, 4 июля. Ее нашли мертвой в открытой местности, примерно в километре от места работы.

По данным издания, перед исчезновением Бугаева сделала банковский перевод на счет своего брата, а в комнате оставила паспорт, телефон и записку с номерами телефонов. Согласно предварительной версии, речь может идти о самоубийстве. Подробности устанавливаются, ведется расследование.

Ранее в Мексике произошло убийство бьюти-блогера Валерии Маркес — неизвестный застрелил инфлюенсера во время прямой трансляции в TikTok в салоне красоты города Сапопан. Местные власти рассматривали это преступление как фемицид — убийство на гендерной почве.

Позднее в Пакистане 22-летний Умар Хаят расстрелял 17-летнюю звезду TikTok Сану Юсуф, которая неоднократно отвергала его ухаживания. Популярный блогер с миллионной аудиторией известна своими видео о кафе, косметике и традиционной пакистанской одежде.

Италия
украинки
убийства
пропажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Российская теннисистка обидно проиграла американке на Уимблдоне
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.